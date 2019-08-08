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РИА Новости

В Риме почтили память жертв нападения Грузии на Южную Осетию

14:26, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗажженные свечи в память о погибших в результате военных действий в августе 2008 года на территории посольства Южной Осетии
Зажженные свечи в память о погибших в результате военных действий в августе 2008 года на территории посольства Южной Осетии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Зажженные свечи в память о погибших в результате военных действий в августе 2008 года на территории посольства Южной Осетии. Архивное фото
РИМ, 8 авг - РИА Новости. Глава представительства МИД Южной Осетии в Италии Мауро Мурджа по случаю 11-й годовщины агрессии Грузии против этой закавказской республики возложил цветы к мемориалу в Ардеатинских пещерах Рима.
"Таким образом мы почтили память погибших мирных жителей Южной Осетии, которые 11 лет назад подверглись агрессии со стороны Грузии. Возложение цветов к монументу, воздвигнутому в Ардеатинских пещерах в память об итальянцах, казненных там нацистами в 1944 году, имеет определенное символическое значение", - заявил Мурджа РИА Новости.
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По его словам, в обоих случаях речь идет об истреблении ни в чем не повинных людей.
"Сегодня, вспоминая эти жестокие события, мы говорим о необходимости мира и международного признания Республики Южная Осетия", - подчеркнул Мурджа.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Массовая казнь жителей Рима состоялась 24 марта 1944 года в Ардеатинских пещерах. Тогда 335 человек были расстреляны эсэсовцами в ответ на операцию итальянских партизан, совершивших нападение на немецкую автоколонну на столичной улице Разелла, уничтожив при этом 33 военных. Нацистское руководство приняло решение казнить десять итальянцев за каждого убитого немца.
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