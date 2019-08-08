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РИА Новости

Московский зоопарк попросил посетителей не будить спящих животных

14:25, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Московский зоопарк попросил посетителей не будить спящих животных, сообщается на официальной страничке в Facebook столичного зоосада.
"Сон же является важной частью жизни всех наших обитателей, равно как и их сородичей, обитающих в естественной среде. Надеемся, что наши дорогие гости будут относиться к этому с пониманием и, не застав в вольере белого медведя или застав его мирно дремлющим в сугробе, будут вести себя максимально деликатно. Ведь кому понравится, если его будят во время сладкого полуденного сна?" - говорится в сообщении.
Отмечается, что у каждого из обитателей зоопарка свой особый распорядок дня. Например, снежный барс Аннет любит подремать после обеда, но вечером она активна, такой же распорядок у членов львиного мини-прайда Роксака, Лины и Умиды. А вот копытные активны с самого утра.
Красные панды наиболее активны вечером и в сумерках. В дневные часы они предпочитают отсыпаться. Причем, самца Рыжика увидеть бодрствующим днем - настоящая удача, отмечают в зоосаде.
"Панды Диндин и Жуи любят спать и не скрывают этого. Больше, чем сон, они любят, пожалуй, только сочный бамбук и кейки - свои особые лакомства. Кстати, ради того, чтобы перекусить, бамбуковые медведи просыпаются 1-2 раза среди ночи! И правильно, есть по ночам не только вкусно, но и полезно", - добавляют в прес-службе.
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Московский зоопаркМоскваОбщество
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