МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Московский зоопарк попросил посетителей не будить спящих животных, сообщается на официальной страничке в Facebook столичного зоосада.

"Сон же является важной частью жизни всех наших обитателей, равно как и их сородичей, обитающих в естественной среде. Надеемся, что наши дорогие гости будут относиться к этому с пониманием и, не застав в вольере белого медведя или застав его мирно дремлющим в сугробе, будут вести себя максимально деликатно. Ведь кому понравится, если его будят во время сладкого полуденного сна?" - говорится в сообщении.

Отмечается, что у каждого из обитателей зоопарка свой особый распорядок дня. Например, снежный барс Аннет любит подремать после обеда, но вечером она активна, такой же распорядок у членов львиного мини-прайда Роксака, Лины и Умиды. А вот копытные активны с самого утра.

Красные панды наиболее активны вечером и в сумерках. В дневные часы они предпочитают отсыпаться. Причем, самца Рыжика увидеть бодрствующим днем - настоящая удача, отмечают в зоосаде.