Эксперт рассказал подробности взрыва на полигоне под Архангельском

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жидкотопливный двигатель используется, как правило, в баллистических ракетах, в том числе морского базирования, то есть для стратегических атомных подводных лодок, сообщил РИА Новости командующий Северным флотом (1999 -2001 года) адмирал Вячеслав Попов.

Ранее в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием, погибли два человека.

"Это действующий полигон Военно-морского флота, где находятся стенды для испытаний, в том числе жидкотопливных двигателей для новых баллистических ракет морского базирования. Вероятно, именно во время подобных испытаний и произошел взрыв", - сказал Попов.