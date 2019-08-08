Эксперт рассказал подробности взрыва на полигоне под Архангельском

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жидкотопливный двигатель используется, как правило, в баллистических ракетах, в том числе морского базирования, то есть для стратегических атомных подводных лодок, сообщил РИА Новости командующий Северным флотом (1999 -2001 года) адмирал Вячеслав Попов.
Ранее в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием, погибли два человека.
"Это действующий полигон Военно-морского флота, где находятся стенды для испытаний, в том числе жидкотопливных двигателей для новых баллистических ракет морского базирования. Вероятно, именно во время подобных испытаний и произошел взрыв", - сказал Попов.
Он подчеркнул, что такие полигон для того и существуют, чтобы проводить испытания новой техники, которые, к сожалению, иногда приводят к трагическим последствиям. "Но отрицательный результат - это тоже результат", - добавил адмирал.