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РИА Новости

Эксперт рассказал о росте качества российского вина

14:25, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДегустация готовой продукции винодельческого предприятия "Массандра" в Крыму
Дегустация готовой продукции винодельческого предприятия Массандра в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дегустация готовой продукции винодельческого предприятия "Массандра" в Крыму. Архивное фото
ЯЛТА, 8 авг - РИА Новости. Качество российского вина из года в год растет, Россия приближается к тому, чтобы вернуть себе место среди традиционных винодельческих стран мира, сообщил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
"В самом ближайшем будущем мы придем к тому, что российское вино будет звучать на мировой арене и мы встанем, как когда-то, в ряд равных с традиционными винодельческими странами. Качество вина из года в год растет. Мы можем удивлять в какой-то степени иностранных коллег", - сказал Лоевский журналистам после экскурсии по винзаводу "Массандра".
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По его словам, иностранцев особенно интересуют вина, произведенные из автохтонных сортов винограда.
Эксперты Роскачества в рамках проекта "Винный гид России" начали аудит винодельческих предприятий полуострова. Всего в рамках проекта планируется оценить более 50 виноделен Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя, Ростовской области, Дагестана.
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"Массандра" - старейшее винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Львом Сергеевичем Голицыным. Кроме головного завода в состав объединения входят восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции, главная из которых - производство вина из собственного винограда. Виноградники "Массандры" тянутся на 180 километров от Фороса до Судака.
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