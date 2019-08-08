Эксперт рассказал о росте качества российского вина

ЯЛТА, 8 авг - РИА Новости. Качество российского вина из года в год растет, Россия приближается к тому, чтобы вернуть себе место среди традиционных винодельческих стран мира, сообщил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

"В самом ближайшем будущем мы придем к тому, что российское вино будет звучать на мировой арене и мы встанем, как когда-то, в ряд равных с традиционными винодельческими странами. Качество вина из года в год растет. Мы можем удивлять в какой-то степени иностранных коллег", - сказал Лоевский журналистам после экскурсии по винзаводу "Массандра".

По его словам, иностранцев особенно интересуют вина, произведенные из автохтонных сортов винограда.

Эксперты Роскачества в рамках проекта "Винный гид России" начали аудит винодельческих предприятий полуострова. Всего в рамках проекта планируется оценить более 50 виноделен Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя, Ростовской области, Дагестана.