Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам

ЯЛТА, 8 авг – РИА Новости. Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский предложил приравнять отечественное вино к сельскохозяйственным продуктам.
"Мы достаточно много ведем переговоров с Росалкогольрегулированием, с Федеральной антимонопольной службой. Вино, конечно, алкогольный напиток, но во всем мире это сельскохозяйственный продукт, а это совершенно другое регулирование и другие требования. Мы как Роскачество считаем, что вино должно стать сельскохозяйственным продуктом и соответствующим образом регулироваться", - сказал Лоевский журналистам после экскурсии по винзаводу "Массандра", с которого стартовал аудит винодельческих предприятий Крыма в рамках проекта "Винный гид России".
6 августа, 08:33В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
По его словам, вино как натуральный винодельческий сельскохозяйственный продукт должно иметь преференции, в том числе с точки зрения рекламы, что позволит продвигать качественную отечественную продукцию.