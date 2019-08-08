Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам

"Мы достаточно много ведем переговоров с Росалкогольрегулированием, с Федеральной антимонопольной службой. Вино, конечно, алкогольный напиток, но во всем мире это сельскохозяйственный продукт, а это совершенно другое регулирование и другие требования. Мы как Роскачество считаем, что вино должно стать сельскохозяйственным продуктом и соответствующим образом регулироваться", - сказал Лоевский журналистам после экскурсии по винзаводу "Массандра", с которого стартовал аудит винодельческих предприятий Крыма в рамках проекта "Винный гид России".