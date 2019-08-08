Уэсли Снайпс присоединится к Эдди Мерфи в сиквеле "Поездка в Америку"

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Американский актер Уэсли Снайпс присоединится к Эдди Мерфи в сиквеле комедии "Поездка в Америку", сообщает THR.
Принц Аким (Эдди Мерфи) из вымышленного государства Замунда, вместе с лучшим другом Сэмми (Арсенио Холл) вернется в США, чтобы найти давно потерянного сына.
Снайпс сыграет нового персонажа, генерала Иззи из соседнего государства.
"Поездка в Америку 2" станет вторым совместным проектом Мерфи и Снайпса и режиссера картины Крэйга Брюэра. Трио работало над биографическим фильмом для Netflix "Меня зовут Долемайт", в которой рассказывают о комике Руди Рэй Муре.
Сиквел покажут в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто.