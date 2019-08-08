Уэсли Снайпс присоединится к Эдди Мерфи в сиквеле "Поездка в Америку"

Принц Аким (Эдди Мерфи) из вымышленного государства Замунда, вместе с лучшим другом Сэмми (Арсенио Холл) вернется в США, чтобы найти давно потерянного сына.

"Поездка в Америку 2" станет вторым совместным проектом Мерфи и Снайпса и режиссера картины Крэйга Брюэра. Трио работало над биографическим фильмом для Netflix "Меня зовут Долемайт", в которой рассказывают о комике Руди Рэй Муре.