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РИА Новости

Руководство Абхазии почтило память погибших в войне 2008 года

14:14, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виктор Панов / Перейти в фотобанкБоевая техника в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск
Боевая техника в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск
© РИА Новости / Виктор Панов
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Боевая техника в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск. Архивное фото
СУХУМ, 8 авг - РИА Новости. Руководство Абхазии почтило память миротворцев, ополченцев, солдат и офицеров российской армии и мирных жителей, погибших в грузино-осетинской войне 2008 года, передает корреспондент РИА Новости.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
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Южная Осетия намерена признать события 2008 года геноцидом
В памятном мероприятии, которое прошло в четверг в посольстве Южной Осетии в Абхазии, принял участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, глава МИД Абхазии Даур Кове, глава правительства республики Валерий Бганба, посол России в Абхазии Алексей Двинянин.
"Мы всегда будем повторять, что Южная Осетия всегда будет благодарна России и не забудет подвиг российских солдат", - обратился к присутствующим посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев, которого трагическая дата "застала в братской Абхазии", поблагодарил также президента Абхазии, руководство республики и народ за поддержку и помощь, "которая была оказана тогда" и продолжается по сей день. "Наши братские отношения имеют очень глубокие исторические корни, и мы обязаны всегда быть рядом: и в радости, и в горести", - отметил Медоев.
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"Эта страница (события 2008 года - ред.), которая останется в истории Грузии черным пятном, - это попытка совершить геноцид не только в отношении осетинского народа. Мы прекрасно знаем, что если бы удалось там (в Южной Осетии - ред.), события развивались бы и в нашем направлении. И те смелые решения руководства России, которые были приняты в эти дни и впоследствии, дали возможность сохранить наши народы", - сказал Хаджимба.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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АбхазияЮжная ОсетияГрузияВ мире
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