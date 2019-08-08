Супруга Гафта и "Современник" опровергли информацию о смерти артиста

"Состояние удовлетворительное, день на день не приходится. Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал", - сказала собеседница агентства, отметив, что речь о выписке пока не идет.

Ольга Остроумова