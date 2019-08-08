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РИА Новости
Культура

Супруга Гафта и "Современник" опровергли информацию о смерти артиста

14:14, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Валентин Гафт выступает на своем творческом вечере в театре "Современник"
Актер Валентин Гафт выступает на своем творческом вечере в театре Современник
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актер Валентин Гафт выступает на своем творческом вечере в театре "Современник". Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Народный артист СССР, ведущий актер театра "Современник" Валентин Гафт, попавший ранее в больницу с инсультом, чувствует себя удовлетворительно, сообщила РИА Новости супруга актера Ольга Остроумова.
"Состояние удовлетворительное, день на день не приходится. Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал", - сказала собеседница агентства, отметив, что речь о выписке пока не идет.
Актриса театра имени Моссовета Ольга Остроумова
Ольга Остроумова
Ранее на портале Mail.ru появилась фотогалерея в память о Гафте, под которой было написано, что он скончался. Позднее ее удалили.
В пресс-службе театра "Современник" также сообщили, что Гафт пока находится в больнице, но "чувствует себя нормально".
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КультураВалентин ГафтРоссия
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