Завод по утилизации аккумуляторных батарей может появиться в Подмосковье

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости . Китайская компания из провинции Цзянсу изучает возможность размещения в Московской области завода по переработке бытовых и промышленных аккумуляторных батарей, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Представители организаций, в настоящий момент изучающие российский рынок, попросили у нас помощи в получении информации об объемах использованных аккумуляторных батарей, которые образуются у предприятий Московской области и утилизируются жителями. Компании необходимо не менее 200 000 тонн батарей, чтобы разместить производственный комплекс в Московской области", - сообщил замминистра инвестиций и инноваций Антон Логинов, его слова приводятся в сообщении.