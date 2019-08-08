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РИА Новости
Новости Подмосковья

Завод по утилизации аккумуляторных батарей может появиться в Подмосковье

14:08, 8 августа 2019
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© Fotolia / Robert NeumannБатарейки
Батарейки
© Fotolia / Robert Neumann
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Китайская компания из провинции Цзянсу изучает возможность размещения в Московской области завода по переработке бытовых и промышленных аккумуляторных батарей, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"Представители организаций, в настоящий момент изучающие российский рынок, попросили у нас помощи в получении информации об объемах использованных аккумуляторных батарей, которые образуются у предприятий Московской области и утилизируются жителями. Компании необходимо не менее 200 000 тонн батарей, чтобы разместить производственный комплекс в Московской области", - сообщил замминистра инвестиций и инноваций Антон Логинов, его слова приводятся в сообщении.
По словам Логинова, в настоящий момент стоит задача проведения совместной аналитической работы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья и региональных операторов по утилизации твердых коммунальных отходов, после чего планируется пригласить инвестора на встречу.
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