Разработчики World of Tanks поспорили с Трампом о влиянии онлайн-игр

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Компьютерные игры позволяют современному человеку расслабиться, снизить уровень стресса и не способствуют росту агрессии, как ранее заявил президент США Дональд Трамп, сказал РИА Новости представитель всемирно известной игры World of Tanks, глава издательского подразделения Wargaming в СНГ Андрей Муравьев.

Третьего августа в США произошла стрельба в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 22 человека, десятки ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли 10 человек, включая стрелка, еще 27 пострадали. Президент США Трамп в своем обращении заявил, что "мы должны остановить восхваление насилия в нашем обществе и это должно включать и отвратительные и ужасные видеоигры, которые стали теперь обычным делом".

"То есть, продажа оружия не виновата, а игрушки - виноваты. Я не буду осуждать Трампа, это его право, он лидер большой державы", - сказал Муравьев.

Он отметил, что "мы делаем не игры, мы делаем отдых". "Игры позволяют человеку расслабиться, получить необходимую долю моноаминов, дофаминов, окситоцина, перестроить нейроны - это помогает. Мы видим этот феномен, мужчины используют (игры - ред.) как способ отдыха", - добавил эксперт.

По его словам, "современный мир очень изменился и ожидать, что мы, наши дети будем жить, как жили наши отцы и деды - глупо". "Игры - это культурный феномен, это часть современного мира. Они как информационный повод здорово влияют на психологию людей. Войны - это неотъемлемая часть истории человечества", - отметил Муравьев.