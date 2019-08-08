В РСТ призвали российских туристов в США прислушаться к рекомендациям AI

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россиянам при посещении США и других зарубежных стран стоит обращать внимание на рекомендации, подобные тем, которые выпустила правозащитная организация Amnesty International, что поможет избежать сложных ситуаций, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Amnesty International выпустила предупреждение для собирающихся посетить США, призвав проявлять максимальную осторожность в этой стране из-за частых случаев применения огнестрельного оружия. В частности, правозащитники рекомендуют избегать мест скопления людей, "особенно культурных мероприятий, храмов, школ и торговых центров". Также рекомендуется быть очень внимательными в местных барах, ночных клубах и казино.

"Пренебрегать такими рекомендациями, выезжая за рубеж, да и внутри страны, не следует. Они универсальны не только для США. В случае напряженной социально-политической обстановки туристам рекомендуется избегать посещения публичных мест, не посещать в одиночку неблагоприятные районы, выполнять правила, предписанные в каждой стране или на конкретной территории. Выполнение минимума подобных рекомендаций дает максимум снижения опасности для туристов. Это касается и США, где право на приобретение оружия пропорционально повышает риск людей оказаться в сложной ситуации. В этой стране от применения оружия страдают в основном местные жители, но мы помним случаи, когда нападению подвергались и приезжие", - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

По мнению представителя РСТ, туристам всегда стоит быть осторожными, выполнять требования местных властей и внимательно относиться к рекомендациям туроператоров, которые организуют поездки в ту или иную страну.

"Обязательно нужно иметь в виду, что за границей наши граждане попадают в другую правовую среду, отличную от российской, поэтому нужно вести себя соответственно. Важно осознавать, что там нет обязательного медицинского страхования и той правовой защиты, к которым они привыкли на родине", - отметил Барзыкин.

Он особенно подчеркнул, что рекомендации, подобные данным Amnesty International, очень важны, но основное значение для граждан России имеют рекомендации, которые публикуются на порталах МИД РФ и Роспотребнадзора.

Согласно данным пограничной службы ФСБ РФ, в 2018 году из России в США выехало 245,5 тысяч человек, что на 8,8% меньше по сравнению с предыдущим годом.