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РИА Новости
Туризм

В РСТ призвали российских туристов в США прислушаться к рекомендациям AI

14:00, 8 августа 2019
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© Depositphotos / peshkovaБагаж в аэропорту
Багаж в аэропорту
© Depositphotos / peshkova
Багаж в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россиянам при посещении США и других зарубежных стран стоит обращать внимание на рекомендации, подобные тем, которые выпустила правозащитная организация Amnesty International, что поможет избежать сложных ситуаций, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Amnesty International выпустила предупреждение для собирающихся посетить США, призвав проявлять максимальную осторожность в этой стране из-за частых случаев применения огнестрельного оружия. В частности, правозащитники рекомендуют избегать мест скопления людей, "особенно культурных мероприятий, храмов, школ и торговых центров". Также рекомендуется быть очень внимательными в местных барах, ночных клубах и казино.
Полиция на месте преступления
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"У Америки огромные проблемы". Новые убийства в СШАЧетыре человека погибли в результате серии вооруженных нападений в Калифорнии, сообщили СМИ. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные случаи отражают крайнюю нервозность, царящую в американском обществе.
"Пренебрегать такими рекомендациями, выезжая за рубеж, да и внутри страны, не следует. Они универсальны не только для США. В случае напряженной социально-политической обстановки туристам рекомендуется избегать посещения публичных мест, не посещать в одиночку неблагоприятные районы, выполнять правила, предписанные в каждой стране или на конкретной территории. Выполнение минимума подобных рекомендаций дает максимум снижения опасности для туристов. Это касается и США, где право на приобретение оружия пропорционально повышает риск людей оказаться в сложной ситуации. В этой стране от применения оружия страдают в основном местные жители, но мы помним случаи, когда нападению подвергались и приезжие", - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
По мнению представителя РСТ, туристам всегда стоит быть осторожными, выполнять требования местных властей и внимательно относиться к рекомендациям туроператоров, которые организуют поездки в ту или иную страну.
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
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"Обязательно нужно иметь в виду, что за границей наши граждане попадают в другую правовую среду, отличную от российской, поэтому нужно вести себя соответственно. Важно осознавать, что там нет обязательного медицинского страхования и той правовой защиты, к которым они привыкли на родине", - отметил Барзыкин.
Он особенно подчеркнул, что рекомендации, подобные данным Amnesty International, очень важны, но основное значение для граждан России имеют рекомендации, которые публикуются на порталах МИД РФ и Роспотребнадзора.
Согласно данным пограничной службы ФСБ РФ, в 2018 году из России в США выехало 245,5 тысяч человек, что на 8,8% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали. Президент США Дональд Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.
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ТуризмЮрий БарзыкинДональд ТрампМИД РФРоспотребнадзорФСБ РФМоскваРоссияСШАВ мире
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