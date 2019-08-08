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РИА Новости

Ученые рассказали, кому нельзя много пить кофе

14:03, 8 августа 2019
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© Depositphotos / luengo_uaДевушка в самолете
Девушка в самолете
© Depositphotos / luengo_ua
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Медики из Гарвардского университета изучили, как напитки на основе кофеина влияют на самочувствие людей, страдающих от мигреней. Результаты их исследований опубликованы в статье в American Journal of Medicine.
Мигрень — неврологическое заболевание, сопровождающееся сильными головными болями. Причины ее развития пока остаются загадкой. Приступы могут провоцировать физическое перенапряжение, пища, погода, недостаток сна или другие раздражители.
Как отметила врач Элизабет Мостофски, страдающие от головных болей жалуются на то, что некоторые напитки могут вызывать у них приступы.
Она и ее коллеги провели исследование, в рамках которого сто человек на протяжении полутора месяцев детально рассказывали о том, как часто у них возникала боль и что они ели и пили.
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Как показал анализ дневников добровольцев, напитки, содержавшие кофеин, действительно влияли на их самочувствие, однако их действие проявляло себя лишь при относительно больших количествах выпитого.

"Наши наблюдения показывают, что ежедневное употребление одной-двух чашек кофе или других напитков с кофеином не будет влиять на здоровье людей, страдающих от мигрени", — рассказывает Мостофски.

К примеру, вероятность развития головных болей повышалась примерно на 30-40 процентов после трех чашек кофе в день и была почти в три раза выше, если больные выпивали больше пяти порций напитка.
Все это, по мнению медиков, следует учитывать как самим жертвам мигрени, так и лечащим врачам.
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