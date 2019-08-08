Спикер парламента Польши подаст в отставку из-за скандала с самолетом

ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский заявил, что подает в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолета.

В Польше набирает обороты скандал, связанный с использованием правительственного самолета спикером сейма Мареком Кухчиньским. Журналистам стало известно о том, что нередко во время служебных перелетов Кухчиньского на борту самолета необоснованно находились члены его семьи, а также политики правящей партии со своими семьями. Кухчиньский в свое оправдание заявил, что это не увеличило государственные расходы, но при этом добровольно заплатил 15 тысяч злотых на благотворительные цели и 28 тысяч злотых в фонд модернизации Вооруженных сил.

Особое недовольство оппозиции вызывает то, что Кухчиньский многократно путешествовал на правительственном самолете вместе с семьей в Подкарпатское воеводство, откуда он родом. Оппозиция добивается отставки Кухчиньского с поста спикера сейма. Парламентские дебаты по этому вопросу назначены на пятницу.

"Завтра я намерен подать в отставку с поста главы парламента", - заявил Кухчиньский в четверг на конференции.

При этом он заявил, что "не совершил преступлений" и "не нанес ущерба государству".

В свою очередь председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что не считает Кухчиньского виновным, но поддерживает его решение, "если таково общественное мнение" по вопросу использования самолета спикером сейма.