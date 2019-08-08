Спикер парламента Польши подаст в отставку из-за скандала с самолетом

ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский заявил, что подает в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолета.
В Польше набирает обороты скандал, связанный с использованием правительственного самолета спикером сейма Мареком Кухчиньским. Журналистам стало известно о том, что нередко во время служебных перелетов Кухчиньского на борту самолета необоснованно находились члены его семьи, а также политики правящей партии со своими семьями. Кухчиньский в свое оправдание заявил, что это не увеличило государственные расходы, но при этом добровольно заплатил 15 тысяч злотых на благотворительные цели и 28 тысяч злотых в фонд модернизации Вооруженных сил.
Особое недовольство оппозиции вызывает то, что Кухчиньский многократно путешествовал на правительственном самолете вместе с семьей в Подкарпатское воеводство, откуда он родом. Оппозиция добивается отставки Кухчиньского с поста спикера сейма. Парламентские дебаты по этому вопросу назначены на пятницу.
"Завтра я намерен подать в отставку с поста главы парламента", - заявил Кухчиньский в четверг на конференции.
При этом он заявил, что "не совершил преступлений" и "не нанес ущерба государству".
В свою очередь председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что не считает Кухчиньского виновным, но поддерживает его решение, "если таково общественное мнение" по вопросу использования самолета спикером сейма.
Он также добавил, что государство скоро займется законодательным урегулированием этого вопроса.