Хабаровская пенсионерка не могла отпугнуть медведя рыком, считает эксперт

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пенсионерка, которая в Хабаровском крае 1,5 суток стояла в трясине и рычала на медведя, чтобы его напугать, не могла отпугнуть его именно своим рычанием, сообщил РИА Новости специалист Московского зоопарка.
Ранее представитель добровольческого поискового отряда "Лига Спас" сообщил РИА Новости о том, что пенсионерка в Хабаровском крае попала в лесу в трясину и около полутора суток простояла там по пояс в воде, рыком отпугивая медведя, который ходил в 20 метрах от нее.
По словам специалиста Московского зоопарка, скорее всего, дело не в рычании женщины, а в том, что медведь не хотел лезть в трясину.
"В данном случае, скорее всего, это выдумки, что вот так вот отпугнуть. Это зависит от того, насколько она стояла в этой трясине, решался ли просто медведь пойти в эту трясину... Медведь бы в трясину не полез, они очень аккуратны в этом отношении", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, он отметил, что человек небольшого роста не сможет отпугнуть медведя громкими звуками.
"Тут еще может играть роль, какого размера человек, если маленького росточка, то отпугнуть нереально. Если большой человек, крупный, он резко поднимает руки и кричит, то иногда медведи реагируют на резкий звук, им он не нравится, раздражает, и они тогда уходят", - добавил специалист.