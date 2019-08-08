Хабаровская пенсионерка не могла отпугнуть медведя рыком, считает эксперт

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Пенсионерка, которая в Хабаровском крае 1,5 суток стояла в трясине и рычала на медведя, чтобы его напугать, не могла отпугнуть его именно своим рычанием, сообщил РИА Новости специалист Московского зоопарка.

Ранее представитель добровольческого поискового отряда "Лига Спас" сообщил РИА Новости о том, что пенсионерка в Хабаровском крае попала в лесу в трясину и около полутора суток простояла там по пояс в воде, рыком отпугивая медведя, который ходил в 20 метрах от нее.

По словам специалиста Московского зоопарка, скорее всего, дело не в рычании женщины, а в том, что медведь не хотел лезть в трясину.

"В данном случае, скорее всего, это выдумки, что вот так вот отпугнуть. Это зависит от того, насколько она стояла в этой трясине, решался ли просто медведь пойти в эту трясину... Медведь бы в трясину не полез, они очень аккуратны в этом отношении", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, он отметил, что человек небольшого роста не сможет отпугнуть медведя громкими звуками.