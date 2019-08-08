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РИА Новости

В ЛНР заявили о повреждении школы из-за обстрела со стороны силовиков

13:59, 8 августа 2019
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© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦККОбстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019
Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019
© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦКК
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Остекление школы в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике населенном пункте Золотое-5 повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в четверг РИА Новости представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Сегодня в нарушении перемирия вооруженные формирования Украины открыли огонь из стрелкового оружия по прифронтовому поселку Золотое-5, в следствии чего в очередной раз пострадала действующая СШ №4. На втором и третьем этажах повреждено остекление", - сообщил Белов.
Он уточнил, что в данный момент на месте работают следователи Генпрокуратуры ЛНР. "Вся поступившая информация будет приобщена к ранее возбужденному уголовному делу по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид", - заявил Белов.
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