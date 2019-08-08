В ЛНР заявили о повреждении школы из-за обстрела со стороны силовиков

Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019

© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦКК Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019

ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Остекление школы в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике населенном пункте Золотое-5 повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в четверг РИА Новости представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"Сегодня в нарушении перемирия вооруженные формирования Украины открыли огонь из стрелкового оружия по прифронтовому поселку Золотое-5, в следствии чего в очередной раз пострадала действующая СШ №4. На втором и третьем этажах повреждено остекление", - сообщил Белов.