В ЛНР заявили о повреждении школы из-за обстрела со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Остекление школы в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике населенном пункте Золотое-5 повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в четверг РИА Новости представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Сегодня в нарушении перемирия вооруженные формирования Украины открыли огонь из стрелкового оружия по прифронтовому поселку Золотое-5, в следствии чего в очередной раз пострадала действующая СШ №4. На втором и третьем этажах повреждено остекление", - сообщил Белов.
Он уточнил, что в данный момент на месте работают следователи Генпрокуратуры ЛНР. "Вся поступившая информация будет приобщена к ранее возбужденному уголовному делу по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид", - заявил Белов.