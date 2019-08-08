Власти Ямала одобрили заявки для помощи малому бизнесу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Власти Ямала одобрили первые заявки для помощи малому бизнесу на сумму 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

"На Ямале продолжается кампания по предоставлению в 2019 году из окружного бюджета компенсаций расходов индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций. Комиссия гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства ЯНАО с участием представителей департамента экономики региона рассмотрела первые заявки предпринимателей округа и одобрила семь на общую сумму более 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Получатели компенсаций – предприятия и бизнесмены из городов Салехард, Лабытнанги, Надым и Губкинский, уточняет пресс-служба.

Компенсации расходов – это один из видов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Предпринимателям компенсируют расходы по уплате первоначального взноса по договорам лизинга и на реализацию инвестиционных проектов, расходы социальных предпринимателей, часть затрат на приобретение оборудования и сертификацию экспортно ориентированной продукции. Общая сумма средств, выделенных на эти цели из бюджета региона, превышает 37 миллионов рублей.

"Предоставление компенсаций – самая востребованная мера поддержки предпринимательства на Ямале. В этом году только за первую неделю поступило 25 заявок. Особенность 2019 года – расширение географии заявителей, заявки поступили от предпринимателей из всех муниципальных образований автономного округа. При этом деятельность заявителей самая разнообразная – от небольших парикмахерских до средних производственных предприятий", – приводятся в сообщении слова директора департамента экономики ЯНАО Светланы Гусевой.