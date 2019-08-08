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РИА Новости

ВСУ обстреляли район ремонтных работ в пригороде Донецка, заявили в ДНР

13:54, 8 августа 2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в четверг район проведения ремонтных работ бригадой компании "Вода Донбасса" в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 13.05 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением стрелкового оружия со стороны Авдеевки в направлении Каштанового. Под обстрел попал район, где сотрудниками "Вода Донбасса" проводились ремонтно-восстановительные работы", - заявил представитель ведомства.
В представительстве СЦКК добавили, что силовики ранее предоставили гарантии безопасности для выполнения ремонта дорог. По предварительным данным, жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
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