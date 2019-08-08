ВСУ обстреляли район ремонтных работ в пригороде Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в четверг район проведения ремонтных работ бригадой компании "Вода Донбасса" в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 13.05 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением стрелкового оружия со стороны Авдеевки в направлении Каштанового. Под обстрел попал район, где сотрудниками "Вода Донбасса" проводились ремонтно-восстановительные работы", - заявил представитель ведомства.