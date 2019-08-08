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РИА Новости
Новости Подмосковья

Учреждение по переработке строительных отходов появится в Подмосковье

13:54, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЩебень
Щебень
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Специализированное учреждение вопросам переработки строительных отходов может появиться в Подмосковье до конца сентября 2019 года, сообщил РИА Новости министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.
"Проблема строительных отходов и грунтов на землях Московской области в два раза больше, чем с ТКО. С этим видом мусора, помимо репрессивных действий, требуется создание цивилизованного рынка и оборота. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал инициативу создания специализированного учреждения - "Служба заказчика Минэкологии", которое планируется создать до конца сентября, и которое будет решать и эти вопросы", - сказал Куракин.
По словам министра, за учреждением будет закреплена часть нерекультивированных карьеров области.
"На основании соглашения с владельцами лицензий на утилизацию и переработку грунтов на базе этого имущественного комплекса будут создаваться целые производственные предприятия по созданию качественного рекультиванта и строительных отходов и грунтов. Таким образом, мы бы решили сразу две проблемы – снижение количества строительных отходов и рекультивацию карьеров", - добавил Куракин.
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