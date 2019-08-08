Учреждение по переработке строительных отходов появится в Подмосковье

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Специализированное учреждение вопросам переработки строительных отходов может появиться в Подмосковье до конца сентября 2019 года, сообщил РИА Новости министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

"Проблема строительных отходов и грунтов на землях Московской области в два раза больше, чем с ТКО. С этим видом мусора, помимо репрессивных действий, требуется создание цивилизованного рынка и оборота. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал инициативу создания специализированного учреждения - "Служба заказчика Минэкологии", которое планируется создать до конца сентября, и которое будет решать и эти вопросы", - сказал Куракин.

По словам министра, за учреждением будет закреплена часть нерекультивированных карьеров области.