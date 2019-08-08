Жители Ачинска после ЧП на арсенале получили ложные сообщения об эвакуации

"По Ачинску прошло смс-оповещение об эвакуации. Это ошибочное оповещение. Сейчас проводится проверка, кто мог это сделать. Людей информируют об ошибке", - сказала начальник пресс-службы губернатора и краевого правительства Елена Уляшева.

ЧП произошло 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала близлежащее село Каменка. Там в результате взрывов были выбиты окна, повреждены крыши и двери. Пострадали как многоквартирные дома, так и частная застройка.