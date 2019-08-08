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РИА Новости

Жители Ачинска после ЧП на арсенале получили ложные сообщения об эвакуации

13:52, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
© РИА Новости / Ольга Халманова
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
КРАСНОЯРСК, 8 авг - РИА Новости. Ошибочное смс-оповещение об эвакуации получили жители Ачинска, недалеко от которого произошел пожар со взрывами на территории военного склада, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Красноярского края.
"По Ачинску прошло смс-оповещение об эвакуации. Это ошибочное оповещение. Сейчас проводится проверка, кто мог это сделать. Людей информируют об ошибке", - сказала начальник пресс-службы губернатора и краевого правительства Елена Уляшева.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
5 августа, 15:43
ЧП и взрывы на военных складах и полигонах в России в 2016-2019 годах
ЧП произошло 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала близлежащее село Каменка. Там в результате взрывов были выбиты окна, повреждены крыши и двери. Пострадали как многоквартирные дома, так и частная застройка.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеАчинскПроисшествия
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