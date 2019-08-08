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РИА Новости
Теплоснабжение

"Юнипро" намерена участвовать в следующем отборе проектов модернизации ТЭС

13:52, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция
Тепловая станция
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Юнипро" намерена участвовать в следующем отборе проектов модернизации ТЭС с вводом в 2025 году, говорится в презентации компании.

"Юнипро" планирует участвовать в аукционе на модернизацию в сентябре 2019 года", - говорится в презентации.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.
Первые отборы проектов модернизации прошли весной 2019 года сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт. Доходность по ним составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. В этом году также должен пройти отбор проектов на 2025 год.
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Конкурсный отбор для участия в программе модернизации прошли первый и шестой энергоблоки Сургутской ГРЭС-2 "Юнипро" мощностью по 830 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию после модернизации первого энергоблока намечен на 2022 год, шестого - 2024 год. В мае в материалах компании говорилось, что инвестиции в модернизацию отобранных мощностей составят 6-7 миллиардов рублей на горизонте 2019-2023 годов.
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