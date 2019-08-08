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РИА Новости

Ученые подсчитали мировые выбросы СО2 из-за землепользования

13:50, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосевная в Новосибирской области
Посевная в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посевная в Новосибирской области . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сельское хозяйство, эксплуатация лесов и другие виды землепользования являются источником 23% всех выбросов парниковых газов на планете, сообщается в специальном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климату (МГЭИК).
"Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования обеспечивают около 13% выбросов CO2, 44% метана (CH4) и 82% закиси азота (N2O) от деятельности человека во всем мире в 2007-2016 годы, что составляет 23% (около 12 гигатонн в СО2-эквиваленте) от общих антропогенных выбросов", - говорится в докладе.
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Как уточняют ученые, нетронутые человеком земли поглощают почти 30% эмиссии парниковых газов. Однако не понятно, как долго такая ситуация сохраниться, так как воздействие человека на окружающую среду усугубляет деградацию почв и лесов.
"Изменения в состоянии земель из-за деятельности человека или изменения климата влияют на глобальный и локальный климат. На локальном уровне изменение климата может приводить к более частым возникновениям экстремальных погодных явлений, их интенсивности и продолжительности", - отмечается в докладе.
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Эксперты уточнили, что в среднем по сравнению с доиндустриальным уровнем температура повысилась в целом на 0,87 градусов, а температура поверхность суши - на 1,53 градуса.
Подготовка доклада заняла 2 года, над ним работали 107 ученых из 52 стран.
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