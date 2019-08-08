Под Самарой во время плановых прыжков с парашютом погиб военнослужащий

САМАРА, 8 авг – РИА Новости. Военнослужащий погиб в Самарской области в ходе плановых прыжков с парашютом, зацепив при приземлении провода электропередачи, сообщили в четверг РИА Новости в командовании Тольяттинского гарнизона.

"По предварительным данным, в ходе плановых прыжков с парашютом военнослужащий из-за сильного порыва ветра при приземлении зацепил провода ЛЭП, получив смертельное поражение электрическом током", - сказал собеседник агентства.