Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T13:49Z
https://ria.ru/20190808/1557300132.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_fbab3925d273bfbd7028fbfd09ae780f.jpg
РИА Новости

Под Самарой во время плановых прыжков с парашютом погиб военнослужащий

13:49, 8 августа 2019
1136
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
САМАРА, 8 авг – РИА Новости. Военнослужащий погиб в Самарской области в ходе плановых прыжков с парашютом, зацепив при приземлении провода электропередачи, сообщили в четверг РИА Новости в командовании Тольяттинского гарнизона.
"По предварительным данным, в ходе плановых прыжков с парашютом военнослужащий из-за сильного порыва ветра при приземлении зацепил провода ЛЭП, получив смертельное поражение электрическом током", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 13:17РИА Новости
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
По факту смерти в результате несчастного случая командование Тольяттинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку.
1301737
Обсудить 1
СамараСамарская областьПроисшествия
Рекомендуем
Пожар
В Минобороны назвали причину взрыва на полигоне в Архангельской области
РИА
Новости
Офис компании Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" прокомментировали ситуацию вокруг Apple
Автомобиль скорой медицинской помощи
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Отряд Каспийской флотилии поможет Азербайджану искать пропавший МиГ-29
Лента
новостей
Бурый медведь
Врач рассказал, когда заговорит женщина, больше суток рычавшая на медведя
Бурый медведь
Хабаровская пенсионерка не могла отпугнуть медведя рыком, считает эксперт
Паук, относящийся к семейству Lycosidae (пауки-волки)
На Алтае обнаружили новый вид паука-волка
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Архангельской области прогремел взрыв в воинской части, сообщил источник
Сельдяной король в Приморье
В России впервые заметили сельдяного короля
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Жители Ачинска после ЧП на арсенале получили ложные сообщения об эвакуации
Актер Валентин Гафт выступает на своем творческом вечере в театре Современник
Супруга Гафта и "Современник" опровергли информацию о смерти артиста
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Багаж в аэропорту
В РСТ призвали российских туристов в США прислушаться к рекомендациям AI
Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский
Спикер парламента Польши подаст в отставку из-за скандала с самолетом
Коллективная фотография Луны и Земли, полученная зондом Берешит с высоты в 500 километров
После крушения израильской станции на Луне могли выжить тысячи тихоходок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
Лента новостейМолния