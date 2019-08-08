Бочаров заявил о запуске проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале реализации проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы, а также попросил допподдержки .

"Вы проводили президиум Госсовета на территории Волгоградской области по вопросу, связанному с оздоровлением реки Волги, Волго-Ахтубинской поймы. Хотел бы вам доложить, что мы начали реализацию уникального масштабного проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы и наполнению ее водой. Первый этап, который полностью включает проектирование, уже начат, и мы его реализуем", - сказал он на встрече с главой государства, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Он добавил, что этот проект направлен на экологическую безопасность и создание благоприятных условий для жизни.

"Он касается не только Волгоградской области, он касается и относится ко всему югу России, в том числе до Астрахани, и выходит в Каспийское море", - добавил Бочаров.

Губернатор отметил, что реализация этого проекта позволит, с одной стороны, провести серьезное оздоровление и наполнение в Волго-Ахтубинской пойме, а с другой стороны - создать более благоприятные условия для засушливых территорий.