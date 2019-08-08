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РИА Новости

Бочаров заявил о запуске проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы

13:46, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи. 8 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи. 8 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале реализации проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы, а также попросил допподдержки .
"Вы проводили президиум Госсовета на территории Волгоградской области по вопросу, связанному с оздоровлением реки Волги, Волго-Ахтубинской поймы. Хотел бы вам доложить, что мы начали реализацию уникального масштабного проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы и наполнению ее водой. Первый этап, который полностью включает проектирование, уже начат, и мы его реализуем", - сказал он на встрече с главой государства, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.
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Он добавил, что этот проект направлен на экологическую безопасность и создание благоприятных условий для жизни.
"Он касается не только Волгоградской области, он касается и относится ко всему югу России, в том числе до Астрахани, и выходит в Каспийское море", - добавил Бочаров.
Губернатор отметил, что реализация этого проекта позволит, с одной стороны, провести серьезное оздоровление и наполнение в Волго-Ахтубинской пойме, а с другой стороны - создать более благоприятные условия для засушливых территорий.
"Это нам даст дополнительную возможность развития агропромышленного комплекса. Мы планируем увеличить где-то в два раза тот объем, который мы сегодня вырабатываем по овощам, это будет уже два миллиона тонн. Это за собой потянет, естественно, и переработку, и хранение. Владимир Владимирович, здесь я буду просить вашей дополнительной поддержки", - сказал он.
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Андрей БочаровВладимир ПутинВолгоградская областьРоссияЭкономика
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