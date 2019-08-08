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РИА Новости

Отряд Каспийской флотилии поможет Азербайджану искать пропавший МиГ-29

13:39, 8 августа 2019
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© Министерство Обороны Азербайджана Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
© Министерство Обороны Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости. Специалисты Каспийской флотилии примут участие в поиске потерпевшего крушение азербайджанского самолета МиГ-29, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии направлены для участия в совместных мероприятиях по поиску потерпевшего крушение самолета МиГ-29 Вооруженных сил Азербайджана", - сказал он.
В составе поискового отряда численностью до 50 человек малое гидрографическое судно "Анатолий Гужвин", спасательное буксирное судно "СБ-45", укомплектованное многоцелевым мобильным комплексом сплошного обследования донной обстановки "ММК-1-100". Также в поисках планируется задействовать телеуправляемый подводный аппарат "Фалкон", подводный телеуправляемый осмотровый комплекс "Супер ГНОМ Про" и необитаемый подводный аппарат "Тайгер".
Ориентировочная площадь района поиска - более 600 квадратных километров, глубина – до 40 метров. К поисковым работам отряд Каспийской флотилии рассчитывает приступить через двое суток.
Две недели назад Минобороны Азербайджана сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров и, вероятно, упал в Каспийское море. Были организованы поиски пилота. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.
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Каспийская флотилияМиГ-29АзербайджанВ мире
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