Отряд Каспийской флотилии поможет Азербайджану искать пропавший МиГ-29

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости. Специалисты Каспийской флотилии примут участие в поиске Специалисты Каспийской флотилии примут участие в поиске потерпевшего крушение азербайджанского самолета МиГ-29, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии направлены для участия в совместных мероприятиях по поиску потерпевшего крушение самолета МиГ-29 Вооруженных сил Азербайджана", - сказал он.

В составе поискового отряда численностью до 50 человек малое гидрографическое судно "Анатолий Гужвин", спасательное буксирное судно "СБ-45", укомплектованное многоцелевым мобильным комплексом сплошного обследования донной обстановки "ММК-1-100". Также в поисках планируется задействовать телеуправляемый подводный аппарат "Фалкон", подводный телеуправляемый осмотровый комплекс "Супер ГНОМ Про" и необитаемый подводный аппарат "Тайгер".

Ориентировочная площадь района поиска - более 600 квадратных километров, глубина – до 40 метров. К поисковым работам отряд Каспийской флотилии рассчитывает приступить через двое суток.