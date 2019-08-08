Силовики начали новый штурм дома Атамбаева

Сотрудники полиции в селе Кой-Таш, где прошла спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева

БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. Силовики вновь начали штурмовать резиденцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в штабе бывшего главы государства.

"Около 200 сотрудников милиции опять пошли на штурм, они используют светошумовые гранаты. Сторонники дают им отпор, их около четырех сотен — оружия у них нет, только камни и палки", — заявил собеседник агентства.

Как уточнили в штабе, сам Атамбаев по-прежнему находится в своей резиденции в окружении охраны. В то же время его сторонники отменили митинг в Бишкеке и направляются к дому экс-президента.

Позднее, по данным СМИ со ссылкой на штаб Атамбаева, силовикам удалось прорваться на территорию резиденции.

Это уже третья попытка штурма дома экс-президента Киргизии. Первые прошли накануне вечером. Тогда спецслужбы Киргизии провели операцию в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека.

Они применили против соратников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.

Задержать экс-главу государства не удалось. По последним данным, 52 человека пострадали, один боец спецназа погиб.

Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство". Как сообщил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в связи с убийством одного из сотрудников спецслужб Атанбаева вызовут на допрос по тяжким преступлениям.

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.

Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.