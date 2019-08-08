Врач рассказал, когда заговорит женщина, больше суток рычавшая на медведя

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Речь у жительницы Хабаровского края, которая была вынуждена более суток отпугивать от себя медведя, должна восстановиться в течение 10 дней, большинство функций организма нормализуются сами при благоприятных условиях, считает психолог Илья Шабшин.
Ранее сообщалось, что пенсионерка в Хабаровском крае попала в лесу в трясину и около полутора суток простояла там по пояс в воде, рыком отпугивая медведя. Травм у женщины нет, но она не говорит и все время спит.
6 августа, 03:23Белые медведи на Чукотке вышли к людям с "опозданием" на месяц
"На самом деле с ней все будет хорошо, потому что организм заточен на самовосстановление, большинство функций организма при благоприятных условиях будут нормализовываться сами", - сказал Шабшин РИА Новости.
На восстановление функций организма женщине, скорее всего, потребуется от 3 до 10 дней, уточнил психолог. Он отметил, что, вероятно, у нее посттравматическое стрессовое расстройство, которое может также проявляться всплывающими картинками произошедшего, учащенным сердцебиением, потерей аппетита.
Шабшин добавил, что такое расстройство успешно лечится даже без приема лекарств, а только с помощью современных психотерапевтических методов.
"Близким надо проявлять обычную заботу, не лезть в душу с расспросами, не применять самодеятельных способов справиться со стрессом, в то же время быть готовыми выслушать, если человек захочет чем-то поделиться", - подчеркнул специалист.
30 августа 2018, 12:00Координатор "Лиза Алерт": лучший поиск человека - тот, которого не было