Врач рассказал, когда заговорит женщина, больше суток рычавшая на медведя

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Речь у жительницы Хабаровского края, которая была вынуждена более суток отпугивать от себя медведя, должна восстановиться в течение 10 дней, большинство функций организма нормализуются сами при благоприятных условиях, считает психолог Илья Шабшин.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в Хабаровском крае попала в лесу в трясину и около полутора суток простояла там по пояс в воде, рыком отпугивая медведя. Травм у женщины нет, но она не говорит и все время спит.

"На самом деле с ней все будет хорошо, потому что организм заточен на самовосстановление, большинство функций организма при благоприятных условиях будут нормализовываться сами", - сказал Шабшин РИА Новости.

На восстановление функций организма женщине, скорее всего, потребуется от 3 до 10 дней, уточнил психолог. Он отметил, что, вероятно, у нее посттравматическое стрессовое расстройство, которое может также проявляться всплывающими картинками произошедшего, учащенным сердцебиением, потерей аппетита.

Шабшин добавил, что такое расстройство успешно лечится даже без приема лекарств, а только с помощью современных психотерапевтических методов.