Защита обжаловала приговор экс-замглавы ФСИН Коршунова

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Защита бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова обжаловала приговор по делу о хищении 263 миллионов рублей при закупке обуви, сообщил журналистам его адвокат Алексей Петров.

В конце июля Гагаринский суд Москвы признал виновным Коршунова в мошенничестве в особо крупном размере и отправил его в колонию общего режима на 7 лет со штрафом 900 тысяч рублей. Другой фигурант дела, экс-глава ведомственного ФГУП "Производственно-промышленный дом", Виталий Морусов получил пять лет и штраф 500 тысяч рублей. Коршунов вины не признал.

"Мы обжаловали приговор", - сказал Петров на пресс-конференции.

Адвокат Мария Кузнецова заявила, что обвинение абсурдно. "То, что следствие вменяет предварительный сговор, - не доказано. Морусов лично познакомился с Коршуновым в автозаке", - сообщила Кузнецова, заметив, что доказательств хищения тоже нет.

По данным следствия, гендиректор компании "Даце Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году сговорился с Коршуновым украсть деньги, выделенные на закупку обуви для ФСИН. По документам обувь должна была быть произведена в ведомственном ФГУП "Производственно-промышленный дом", которое в свое время с помпой открывало руководство ФСИН.

На деле же обувь должны были изготовить заключенные и сотрудники компании Арутюняна из более дешевых материалов, чем прописывалось в госконтрактах. Далее, как установило следствие, региональные управления ФСИН заключили госконтракты с указанным ФГУП, которым руководил Морусов, на общую сумму более 263 миллионов рублей.