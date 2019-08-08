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РИА Новости

Защита обжаловала приговор экс-замглавы ФСИН Коршунова

13:33, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Защита бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова обжаловала приговор по делу о хищении 263 миллионов рублей при закупке обуви, сообщил журналистам его адвокат Алексей Петров.
В конце июля Гагаринский суд Москвы признал виновным Коршунова в мошенничестве в особо крупном размере и отправил его в колонию общего режима на 7 лет со штрафом 900 тысяч рублей. Другой фигурант дела, экс-глава ведомственного ФГУП "Производственно-промышленный дом", Виталий Морусов получил пять лет и штраф 500 тысяч рублей. Коршунов вины не признал.
"Мы обжаловали приговор", - сказал Петров на пресс-конференции.
Адвокат Мария Кузнецова заявила, что обвинение абсурдно. "То, что следствие вменяет предварительный сговор, - не доказано. Морусов лично познакомился с Коршуновым в автозаке", - сообщила Кузнецова, заметив, что доказательств хищения тоже нет.
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По данным следствия, гендиректор компании "Даце Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году сговорился с Коршуновым украсть деньги, выделенные на закупку обуви для ФСИН. По документам обувь должна была быть произведена в ведомственном ФГУП "Производственно-промышленный дом", которое в свое время с помпой открывало руководство ФСИН.
На деле же обувь должны были изготовить заключенные и сотрудники компании Арутюняна из более дешевых материалов, чем прописывалось в госконтрактах. Далее, как установило следствие, региональные управления ФСИН заключили госконтракты с указанным ФГУП, которым руководил Морусов, на общую сумму более 263 миллионов рублей.
В отношении Коршунова было возбуждено еще несколько уголовных дел, в том числе о растрате при поставках автомобильного топлива и сахара для учреждений ФСИН почти на 160 миллионов рублей, взяточничестве, злоупотреблении полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе. Что касается Арутюняна, он в сентябре 2018-го осужден на 3,5 года колонии общего режима.
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