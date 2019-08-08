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РИА Новости
Культура

Фотографию Бейонсе приобрел Музей американского искусства

18:17, 8 августа 2019
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© AP Photo / Invision/Evan AgostiniАмериканская певица Бейонсе
Американская певица Бейонсе
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Смитсоновский музей американского искусства в Вашингтоне приобрел фотографию Бейонсе, которая станет частью его постоянной экспозиции, сообщает NME.
Снимок сделал Тайлер Митчелл для прошлогоднего сентябрьского номера Vogue. Он войдет в коллекцию портретов музея, наряду с фотографиями Барака Обамы и Розы Паркс.
24-летний Митчелл стал первым афро-американским художником, работу которого поместили на обложку Vogue. В интервью Бейонсе призналась, что лично попросила Митчелла ее сфотографировать.
"Когда я только начинала, 21 год назад, мне говорили, что будет сложно попасть на обложку журнала, потому что темнокожие люди не способствуют росту продаж, но, как выяснилось, это миф. В нашем случае не только афро-американка оказалась на обложке Vogue в самом важном месяце, но и впервые выбран снимок, сделанный афро-американским фотографом", - подчеркнула Бейонсе, добавив, что ей важно помогать открывать двери молодым художникам.
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