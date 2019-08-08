Фотографию Бейонсе приобрел Музей американского искусства

"Когда я только начинала, 21 год назад, мне говорили, что будет сложно попасть на обложку журнала, потому что темнокожие люди не способствуют росту продаж, но, как выяснилось, это миф. В нашем случае не только афро-американка оказалась на обложке Vogue в самом важном месяце, но и впервые выбран снимок, сделанный афро-американским фотографом", - подчеркнула Бейонсе, добавив, что ей важно помогать открывать двери молодым художникам.