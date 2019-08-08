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РИА Новости

В ГД прокомментировали идею разрешить россиянам иногда работать удаленно

13:30, 8 августа 2019
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Ноутбук
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Законодательное закрепление права россиян на временную удаленную работу стоит во главе угла в Общероссийском народном фронте и в Госдуме, заявила РИА Новости член центрального штаба ОНФ, вице-спикер ГД РФ Ольга Тимофеева.
Ранее в пресс-службе Народного фронта сообщили РИА Новости, что эксперты ОНФ направили в Минтруд, а также лично Тимофеевой обращение с рекомендацией ввести в главу 16 ТК РФ понятие режима "временная удаленная работа". Эксперты предлагают распространить на режим временной удаленной работы условия организации и охраны труда, которые предусмотрены для дистанционных работников.
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"Директор может просто отпускать своего сотрудника по договоренности, но было бы правильным сделать это официально, чтобы соблюдались все трудовые права – и, с одной стороны, работодателей, и, с другой стороны, нас, как сотрудников, которые работают. Поэтому сегодня эта инициатива для нас (для ОНФ) во главе угла, в том числе и в Госдуме. Мы сегодня еще раз тщательно проработаем, и если мы поймем, что изменения и нормы законодательства улучшат жизнь наших людей, то пойдем на принятие этой законодательной инициативы", - сказала Тимофеева РИА Новости.
Ранее член Общественной палаты РФ, руководитель проекта ОНФ "Профстажировки 2.0" Илья Сёмин рассказал РИА Новости, что, по данным Народного фронта, каждый третий сотрудник в крупных городах РФ несколько раз в месяц сталкивается с необходимостью работать удаленно. В целом с этим сталкиваются регулярно более 60% россиян. Недобросовестные работодатели часто пользуются этим в своих интересах, оформляя сотрудникам прогул или добиваясь увольнения.
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Тимофеева сравнила проблему удаленной работы с закреплением понятия самозанятости. По ее словам, когда только вводилось новое понятие "самозанятые", многие скептически относились к этой инициативе. Однако сегодня уже тысячи людей оформились как самозанятые и начали платить налоги. Такую же актуальность вице-спикер ГД видит и в вопросе удаленного формата работы.
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Ольга Тимофеева (депутат ГД)Общероссийский народный фронтГосдума РФОбщество
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