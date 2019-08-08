В ГД прокомментировали идею разрешить россиянам иногда работать удаленно

"Директор может просто отпускать своего сотрудника по договоренности, но было бы правильным сделать это официально, чтобы соблюдались все трудовые права – и, с одной стороны, работодателей, и, с другой стороны, нас, как сотрудников, которые работают. Поэтому сегодня эта инициатива для нас (для ОНФ) во главе угла, в том числе и в Госдуме. Мы сегодня еще раз тщательно проработаем, и если мы поймем, что изменения и нормы законодательства улучшат жизнь наших людей, то пойдем на принятие этой законодательной инициативы", - сказала Тимофеева РИА Новости.