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РИА Новости

В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать удаленно

07:03, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРабота московских школ
Работа московских школ
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Представители "Общероссийского народного фронта" обратились в Минтруд с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно, пишут "Известия".
Так, речь идет о включении в главу 16 Трудового кодекса о режиме рабочего времени понятие "временная удаленная работа".
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Авторы инициативы предлагают дать сотрудникам возможность работать из дома в случае необходимости — например, в связи с заторами на дорогах или личными обстоятельствами — с письменного согласия сторон.
По информации СМИ, Минтруд уже получил письмо от ОНФ, его рассмотрят в установленный срок.
Как рассказал источник "Известий" в ведомстве, министерство поддержит любую полезную инициативу, которая поможет облегчить отношения между работодателями и сотрудниками. Предложение изучат совместно с юристами, добавил он.
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Общероссийский народный фронтМинистерство труда и социальной защиты РФОбщество
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8 августа, 07:49
ОКОльга К
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Вот спасибо, "благодетели"!
8 августа, 07:21
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