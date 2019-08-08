В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать удаленно

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Представители "Общероссийского народного фронта" обратились в Минтруд с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно, пишут "Известия".
Так, речь идет о включении в главу 16 Трудового кодекса о режиме рабочего времени понятие "временная удаленная работа".
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Авторы инициативы предлагают дать сотрудникам возможность работать из дома в случае необходимости — например, в связи с заторами на дорогах или личными обстоятельствами — с письменного согласия сторон.
По информации СМИ, Минтруд уже получил письмо от ОНФ, его рассмотрят в установленный срок.
Как рассказал источник "Известий" в ведомстве, министерство поддержит любую полезную инициативу, которая поможет облегчить отношения между работодателями и сотрудниками. Предложение изучат совместно с юристами, добавил он.