В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать удаленно

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Представители "Общероссийского народного фронта" обратились в Минтруд с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно, пишут Представители "Общероссийского народного фронта" обратились в Минтруд с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно, пишут "Известия"

Так, речь идет о включении в главу 16 Трудового кодекса о режиме рабочего времени понятие "временная удаленная работа".

Авторы инициативы предлагают дать сотрудникам возможность работать из дома в случае необходимости — например, в связи с заторами на дорогах или личными обстоятельствами — с письменного согласия сторон.

По информации СМИ, Минтруд уже получил письмо от ОНФ, его рассмотрят в установленный срок.