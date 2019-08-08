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РИА Новости
Липецкая область

Липецкая область соберет в 2019 году более трех миллионов тонн зерна

13:29, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаготовка рулонов сена
Заготовка рулонов сена
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Земледельцы Липецкой области намерены собрать в текущем году более 3 миллионов тонн зерна не смотря на неблагоприятную погоду, что будет соответствовать уровню прошлого года, сообщил РИА Новости в четверг врио главы региона Игорь Артамонов.
По его словам, липецкие аграрии на сегодняшний день собрали почти весь урожай - 70% от засеянных площадей зерновых и намолотили более 2 миллиардов тонн зерна. При этом, средняя урожайность составляет 42,6 центнера с гектара. Лидерами по урожайности стали - Долгоруковский, Елецкий и Чаплыгинский районы региона, где получено свыше 45 центнеров с гектара.
По итогам прошлого года в Липецкой области намолотили более 3 миллионов тонн зёрна.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия в мае и июне, мы планируется получить в этом году более 3 миллионов тонн зерна" - отметил Артамонов.

Врио главы региона пояснил, что на уборку зерновых и зернобобовых культур каждый день выходит около 1,8 тысячи зерноуборочных комбайнов, в том числе до 230 единиц, привлеченных с южных регионов России. Средняя выработка в день на один комбайн составляет порядка 20 гектаров. На перевозке зерна задействованы две тысячи грузовых автомобилей. На товарной очистке урожая работает 278 зерноочистительных комплексов, 500 зерноочистительных машин и 561 зернопогрузчик.
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"У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Уверен, что в этом году наши земледельцы подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьЭкономика
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