На Алтае обнаружили новый вид паука-волка

БАРНАУЛ, 8 авг - РИА Новости. Ученые Алтайского государственного университета во время научной экспедиции зоологов на Мультинском участке Катунского заповедника обнаружили новый для науки вид паука-волка, сообщает пресс-служба университета.
По данным пресс-службы, неизвестный вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
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"Пауки этого рода живут только в высокогорьях, населяя исключительно осыпи. Около 2/3 их видов являются эндемиками Алтайских гор, а зачастую обитают в пределах какого-либо конкретного горного хребта. Важно отметить, что пауки-волки из этого рода аллопатричны, то есть разные виды живут на разных хребтах. Но в случае с обнаруженным новым видом ситуация иная: новый вид живет на одной горе и в одной осыпи со вторым видом из этого рода (уже известным науке). Данная ситуация, совместное обитание в одной осыпи двух пауков из рода Acantholycosa, является уникальной", - говорится в сообщении.
Неизвестный вид паука оказался довольно пуглив, и сразу убегал в щели между камнями. Тем не менее ученым удалось сфотографировать и отобрать несколько особей паука-волка для дальнейшего описания и обнародования. К концу года посмотреть уникальный вид паука можно будет в зоологической коллекции Катунского заповедника.