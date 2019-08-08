В Вологодской области будут судить основателя финансовой пирамиды

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Основатель финансовой пирамиды, от действий которого пострадали 382 человека, предстанет перед судом в Вологодской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Обвиняемый создал компанию для привлечения денежных средств граждан под видом инвестирования в различные биржевые активы. Поступившие вклады оформлялись в виде займов, по условиям которых директор фирмы был обязан ежемесячно выплачивать от 6 до 8%", - рассказала Ирина Волк.

После того, как подозреваемый не смог выплатить деньги, он решил прекратить работу и скрылся. Всего от его действий пострадали 382 человека, а общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.