В Вологодской области будут судить основателя финансовой пирамиды

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Основатель финансовой пирамиды, от действий которого пострадали 382 человека, предстанет перед судом в Вологодской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Обвиняемый создал компанию для привлечения денежных средств граждан под видом инвестирования в различные биржевые активы. Поступившие вклады оформлялись в виде займов, по условиям которых директор фирмы был обязан ежемесячно выплачивать от 6 до 8%", - рассказала Ирина Волк.
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После того, как подозреваемый не смог выплатить деньги, он решил прекратить работу и скрылся. Всего от его действий пострадали 382 человека, а общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.
Полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его. Судом в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело передано в Великоустюгский районный суд Вологодской области для рассмотрения.