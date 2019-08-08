На полигон под Архангельском, где произошло ЧП, вылетел вертолет с медиками

МУРМАНСК, 8 авг – РИА Новости. Вертолет с медиками вылетает в сторону села Нёнокса в Архангельской области, где произошел инцидент на военном полигоне, сообщили РИА Новости в Архангельской областной больнице.

ЧП и взрывы на военных складах и полигонах в России в 2016-2019 годах

ЧП и взрывы на военных складах и полигонах в России в 2016-2019 годах

Как сообщили в Минобороны, в результате взрыва двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика, позже два человека от полученных ранений скончались.