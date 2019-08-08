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РИА Новости

На полигон под Архангельском, где произошло ЧП, вылетел вертолет с медиками

13:23, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет в небе
Вертолет в небе
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Вертолет в небе. Архивное фото
МУРМАНСК, 8 авг – РИА Новости. Вертолет с медиками вылетает в сторону села Нёнокса в Архангельской области, где произошел инцидент на военном полигоне, сообщили РИА Новости в Архангельской областной больнице.
"Вылетает вертолет с двумя бригадами медиков в сторону Нёноксы", - сообщили в отделении экстренной консультативной скорой медицинской помощи больницы.
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Как сообщили в Минобороны, в результате взрыва двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика, позже два человека от полученных ранений скончались.
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