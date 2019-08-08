"Юнипро" в 2019 году ожидает рост EBITDA до 28-30 миллиардов рублей

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Юнипро" в 2019 году ожидает рост EBITDA по МСФО до уровня 28-30 миллиардов рублей, следует из материалов компании.
"Прогноз на 2019 год: повышение EBITDA до уровня 28-30 миллиардов рублей", - говорится в презентации.
В марте компания прогнозировала EBITDA по МСФО в 2019 году в диапазоне 26-28 миллиардов рублей. По итогам 2018 года показатель составил 27,9 миллиарда рублей.
Показатель EBITDA в первом полугодии 2019 года составил 16,5 миллиарда рублей, рост на 20,7% по сравнению с первым полугодием 2018 года.