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РИА Новости
Теплоснабжение

"Юнипро" в 2019 году ожидает рост EBITDA до 28-30 миллиардов рублей

13:22, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Юнипро" в 2019 году ожидает рост EBITDA по МСФО до уровня 28-30 миллиардов рублей, следует из материалов компании.

"Прогноз на 2019 год: повышение EBITDA до уровня 28-30 миллиардов рублей", - говорится в презентации.

В марте компания прогнозировала EBITDA по МСФО в 2019 году в диапазоне 26-28 миллиардов рублей. По итогам 2018 года показатель составил 27,9 миллиарда рублей.
Показатель EBITDA в первом полугодии 2019 года составил 16,5 миллиарда рублей, рост на 20,7% по сравнению с первым полугодием 2018 года.
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