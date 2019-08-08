Атамбаева вызовут на допрос по тяжким преступлениям, заявил Жээнбеков

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после гибели спецназовца при штурме его резиденции будут вызывать на допрос уже по тяжким преступлениям, заявил в четверг на внеочередном заседании парламента президент республики Сооронбай Жээнбеков.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники.

Глава государства обвинил экс-президента в нарушении законов и конституции. Он также выразил соболезнования всем пострадавшим и семье погибшего спецназовца.

"Теперь Атамбаев будет приглашен уже в качестве свидетеля по тяжким преступлениям. Все законные требования к Атамбаеву будут", - заявил президент.

Сотрудники милиции уже трижды вызывали Атамбаева на допрос в Главное следственное управление МВД страны для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Все повестки он проигнорировал, заявив, что "даже в руки их брать не будет" и предложил ответить на вопросы следователей дистанционно - в письменном виде через своего адвоката. Согласно законодательству, если свидетель трижды проигнорировал повестки на допрос, сотрудники правоохранительных органов имеют право принудительно привести его.