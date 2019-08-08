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РИА Новости
Теплоснабжение

"Совет рынка" предложил поддерживать зеленую энергетику только до 2035 года

13:17, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция
Солнечная электростанция
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Регулятор энергорынков РФ - ассоциация "НП Совет рынка" - предлагает государству поддерживать "зеленую энергетику" только до 2035 года, затем она должна конкурировать на общих основаниях, говорится в сообщении "Совета рынка".

"Позиция "Совета рынка", что меры поддержки должны действовать до 2035 года, после чего ВИЭ-генерация должна конкурировать на общих основаниях", - сказали РИА Новости в ассоциации. "Совет рынка" направил в Минэнерго письмо с позицией по продлению программы поддержки возобновляемой энергетики. О предложениях "Совета рынка" также писала газета "Ведомости".

В настоящее время в России действует программа поддержки "зеленой энергетики", в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на ОФЗ. Сейчас обсуждаются варианты продления программы поддержки до 2035 года.
"Совет рынка" считает, что общий объем финансирования программы ВИЭ должен быть сразу зафиксирован в стоимостном выражении. "Отбор проектов проводится с учетом ограничения по стоимости. Отбираются наиболее дешевые по стоимости проекты, пока их суммарная стоимость не достигнет установленного предела стоимостной нагрузки. Таким образом, если будут заявляться дешевые проекты, то их можно будет отобрать по объему больше, а дорогих - меньше", - поясняет регулятор.
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Как отмечает "Совет рынка", предельные параметры проектов для отборов должны задаваться таким образом, чтобы расчетные одноставочные цены отбираемых проектов ВИЭ снижались до уровня прогнозной средневзвешенной нерегулируемой одноставочной цены электроэнергии на оптовом рынке. Так, к окончанию программы "зелёная энергетика" должна стать конкурентоспособной без нового этапа поддержки на энергорынке. Если коэффициент использования установленной мощности по проекту будет ниже нормативного уровня, то пропорционально должны быть снижены получаемые платежи от энергорынка. Но возможен небольшой нештрафуемый коридор.
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