На Халхин-Голе установили памятник маршалу Жукову

Отмечается, что договоренность об установке памятника была достигнута во время встречи президента Монголии Халтмаагийна Баттулга и губернатора Иркутской области Сергея Левченко в июне прошлого года. По поручению главы Приангарья был заключен договор с действительным членом Российской академии художеств, скульптором-монументалистом Александром Мироновым. Он вылепил и отлил из бронзы авторский повтор памятника маршалу Жукову, который установлен в микрорайоне Солнечный в Иркутске.