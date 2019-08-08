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РИА Новости
Туризм

В Риме туристам запретили сидеть на ступеньках Испанской лестницы

13:15, 8 августа 2019
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© Фото : Adrian PingstoneИспанская лестница, Рим
Испанская лестница, Рим
© Фото : Adrian Pingstone
Испанская лестница, Рим. Архивное фото
РИМ, 8 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Туристам запретили сидеть на ступеньках всемирно известной Испанской лестницы, которая является одной из главных достопримечательностей Рима, передает корреспондент РИА Новости.
С начала этой недели на площади Испании, которую монументальная барочная лестница соединяет с церковью Тринита-деи-Монти на римском холме Пинчо, несут службу восемь сотрудников столичной полиции. Словно футбольные арбитры, они при помощи свистка пресекают любые попытки многочисленных гостей Вечного города хотя бы на минутку присесть на одну из 136 знаменитых ступеней.
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Один из стражей порядка, попросивший не называть его имя, пояснил РИА Новости, что запрет введен во исполнение нового регламента деятельности муниципальной полиции, который был одобрен римскими властями еще в июне. Согласно этому документу, вступившему в законную силу 5 июля, граждане, создающие угрозу для сохранности памятников истории и культуры, к которым относится и построенная в 1725 году Испанская лестница, могут быть оштрафованы на сумму от 250 до 400 евро.
Сотрудник муниципальной полиции отметил, что римские монументы действительно нуждаются в защите от вандалов и просто плохо воспитанных туристов, однако признался, что считает новый запрет избыточным. "Традиция фотографироваться сидящими на ступенях Испанской лестницы имеет многолетнюю историю. Такие фотографии хранятся в семейных архивах по всему свету. Не думаю, что новый запрет действительно обоснован. Если руководствоваться этой логикой, то вообще надо запретить ходить по этой лестнице", - заметил он.
Подобную позицию разделяют многие известные римляне, которых трудно заподозрить в равнодушии к судьбе памятников Вечного города. Так, известный арт-критик и политик Витторио Згарби даже назвал новый запрет "решением фашистского толка". "Конечно, монумент нуждается в охране. На мраморных ступенях нельзя есть, на них нельзя оставлять мусор. Но путешественник должен иметь право присесть на эти старинные ступени и полюбоваться открывающимся отсюда видом", - считает он.
Впрочем, римские старожилы уверены, что строгость новых запретов городских властей вскоре будет компенсирована необязательностью их исполнения. Эксперты уже подсчитали, что для обеспечения постоянного контроля только за памятниками истории и культуры, находящимися в центральной части столицы, потребуется не менее 1600 полицейских. Однако в настоящее время в зоне так называемого "исторического центра" Рима действуют 885 стражей порядка. При этом лишь малая часть подобных объектов, например, фонтан Треви, охраняется круглосуточно. Для обеспечения подобного режима в других местах у римских властей нет ни людских, ни финансовых ресурсов.
В том, что новый запрет, касающийся Испанской лестницы, не действует после 23.00, когда муниципальные полицейские заканчивают свою службу, легко может убедиться любой желающий. Во всяком случае, минувшей ночью корреспондент РИА Новости увидел на площади Испании немало туристов, которые, несмотря на угрозу крупных штрафов, не смогли отказать себе в удовольствии исполнить традиционный ритуал и посидеть на ступенях знаменитой лестницы.
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