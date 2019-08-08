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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Мэрия Бишкека пообещала не допустить дестабилизации обстановки в городе

13:13, 8 августа 2019
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мэрия Бишкека призывает не приходить на несанкционированные акции и обещает не допустить беспорядков, мародерства и дестабилизации обстановки в столице Киргизии, сообщается на сайте мэрии.
Ранее экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил в четверг, что намерен вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
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"Дорогие горожане! Мы не допустим каких-либо беспорядков, мародёрства и дестабилизации обстановки в Бишкеке. Все городские службы и структурные подразделения муниципалитета работают в штатном режиме и обеспечивают жизнедеятельность столицы", - говорится в сообщении.
Мэрия Бишкека призывает горожан не принимать участие в незаконных и сомнительных акциях.
"Со всей ответственностью заявляем, что мы совместно с правоохранительными органами будем обеспечивать охрану общественного порядка в городе, и любые провокации будут пресекаться в рамках, установленных законами нашего государства! ", - добавляется в сообщении.
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
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Сторонники Атамбаева использовали детей как живой щит, заявили в ГКНБ
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваСооронбай ЖээнбековАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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