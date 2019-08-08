Мэрия Бишкека пообещала не допустить дестабилизации обстановки в городе

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мэрия Бишкека призывает не приходить на несанкционированные акции и обещает не допустить беспорядков, мародерства и дестабилизации обстановки в столице Киргизии, сообщается на сайте мэрии.

Ранее экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил в четверг, что намерен вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

"Дорогие горожане! Мы не допустим каких-либо беспорядков, мародёрства и дестабилизации обстановки в Бишкеке. Все городские службы и структурные подразделения муниципалитета работают в штатном режиме и обеспечивают жизнедеятельность столицы", - говорится в сообщении.

Мэрия Бишкека призывает горожан не принимать участие в незаконных и сомнительных акциях.

"Со всей ответственностью заявляем, что мы совместно с правоохранительными органами будем обеспечивать охрану общественного порядка в городе, и любые провокации будут пресекаться в рамках, установленных законами нашего государства! ", - добавляется в сообщении.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники.