Сторонники Атамбаева отпустили захваченных в заложники спецназовцев

БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили спецназовцев, которых взяли в заложники во время неудачной спецоперации, сообщили РИА Новости в штабе бывшего главы государства.
"За ними так никто и не пришел, поэтому мы сами проводили их к их коллегам", — заявил источник агентства.
Вечером в среду спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против соратников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.
Задержать экс-главу государства не удалось. По последним данным, 52 человека пострадали, один боец спецназа погиб.
Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".
Как сообщил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в связи с убийством одного из сотрудников спецслужб Атанбаева вызовут на допрос по тяжким преступлениям.
Обвинения в адрес экс-президента
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.
В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.
По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.
Вчера, 10:51Сказано в эфире - Радио Sputnik"Были предпосылки". Политолог прокомментировал ситуацию в КиргизииПредставитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на здравомыслие всех сторон в Киргизии. Политолог Павел Фельдман в эфире радио Sputnik высказал мнение, что причиной драматических событий под Бишкеком стала нечеткость политической конструкции.
Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.
Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.
Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.
Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.