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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Сторонники Атамбаева отпустили захваченных в заложники спецназовцев

13:12, 8 августа 2019
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© AP Photo / Vladimir VoroninВооруженные сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева охраняют его дом во время спецоперации сил государственной безопасности в селе Кой-Таш
Вооруженные сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева охраняют его дом во время спецоперации сил государственной безопасности в селе Кой-Таш
© AP Photo / Vladimir Voronin
Вооруженные сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева охраняют его дом во время спецоперации сил государственной безопасности в селе Кой-Таш
БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили спецназовцев, которых взяли в заложники во время неудачной спецоперации, сообщили РИА Новости в штабе бывшего главы государства.

"За ними так никто и не пришел, поэтому мы сами проводили их к их коллегам", — заявил источник агентства.

Вечером в среду спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против соратников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.
Задержать экс-главу государства не удалось. По последним данным, 52 человека пострадали, один боец спецназа погиб.
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Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.
В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.
По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.
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Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.
Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.
Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.
Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.
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