Сторонники Атамбаева отпустили захваченных в заложники спецназовцев

Вооруженные сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева охраняют его дом во время спецоперации сил государственной безопасности в селе Кой-Таш

Вооруженные сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева охраняют его дом во время спецоперации сил государственной безопасности в селе Кой-Таш

© AP Photo / Vladimir Voronin Вооруженные сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева охраняют его дом во время спецоперации сил государственной безопасности в селе Кой-Таш

БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили спецназовцев, которых взяли в заложники во время неудачной спецоперации, сообщили РИА Новости в штабе бывшего главы государства.

"За ними так никто и не пришел, поэтому мы сами проводили их к их коллегам", — заявил источник агентства.

Вечером в среду спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против соратников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.

Задержать экс-главу государства не удалось. По последним данным, 52 человека пострадали, один боец спецназа погиб.

Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".

Как сообщил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в связи с убийством одного из сотрудников спецслужб Атанбаева вызовут на допрос по тяжким преступлениям.

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.

Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.