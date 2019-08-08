Алибасов подал иск к производителю "Крота" и "Ашану"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан". Исковое заявление есть в распоряжении РИА Новости.

"Фактические обстоятельства свидетельствуют, что имеются все основания ответственности за причинение вреда здоровью истца вследствие недостатков товара. В данном случае имеется факт повреждения здоровья истца в результате взаимодействия с товаром изготовителя, что подтверждается в том числе медицинскими документами", — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь суда Лела Кокая подтвердила получение иска Алибасова. По ее словам, дату рассмотрения пока не назначили.

Отравление "Кротом"

В начале июня стало известно, что Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского из-за того, что по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот". Пресс-служба продюсера утверждала, что врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.