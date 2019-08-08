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РИА Новости

Алибасов подал иск к производителю "Крота" и "Ашану"

13:11, 8 августа 2019
9326
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Бари Алибасов . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан". Исковое заявление есть в распоряжении РИА Новости.
"Фактические обстоятельства свидетельствуют, что имеются все основания ответственности за причинение вреда здоровью истца вследствие недостатков товара. В данном случае имеется факт повреждения здоровья истца в результате взаимодействия с товаром изготовителя, что подтверждается в том числе медицинскими документами", — говорится в заявлении.
Пресс-секретарь суда Лела Кокая подтвердила получение иска Алибасова. По ее словам, дату рассмотрения пока не назначили.

Отравление "Кротом"

В начале июня стало известно, что Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского из-за того, что по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот". Пресс-служба продюсера утверждала, что врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Несколько дней Алибасов пробыл в медикаментозном сне, а 17 июня его выписали.
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
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454408161
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Бари АлибасовШоу-бизнес
Популярные комментарии
Этого Али Басаева дурка заждалась.
8 августа, 13:34
Владимир Белов
4600001
А ничё, что на пакете имеются соответствующие предупреждения? Идут они лесом со своим иском! И да, таких средств очень много, нужно теперь на всех подать в суд.
8 августа, 13:55
Андрей Смирнов
3520000
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