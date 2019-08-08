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РИА Новости
Культура

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк "Один дома" от Disney

13:11, 8 августа 2019
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© Invision/Jordan StraussМаколей Калкин на American Music Awards
Маколей Калкин на American Music Awards
© Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Американский актер Маколей Калкин, известный по роли Кевина в комедии "Один дома", показал в Твиттере, как будет выглядеть ремейк фильма от Disney.
"Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома", - написал он.
Подписчики его юмор, кажется, не оценили: "Почему бы тебе сейчас не вылить ведро с краской себе на голову?", "Это отвратительно, и тебе должно быть стыдно за себя, Кевин".
Оригинальный фильм о десятилетнем Кевине Маккалистере, которого семья забыла дома перед Рождеством, и которому пришлось бороться с двумя грабителями-неудачниками, вышел на экраны в 1990 году.
Студия Disney недавно приобрела права на картину и теперь собирается выпустить ремейк.
Кадр из фильма Один дома
7 августа, 11:01
Disney планирует переснять фильм "Один дома"
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КультураМаколей КалкинКино и сериалыНовости культурыThe Walt Disney Company
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Disney планирует переснять фильм "Один дома"
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