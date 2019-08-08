Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк "Один дома" от Disney

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Американский актер Маколей Калкин, известный по роли Кевина в комедии "Один дома", показал в Твиттере, как будет выглядеть ремейк фильма от Disney.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 7 августа 2019 г.

"Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома", - написал он.

Подписчики его юмор, кажется, не оценили: "Почему бы тебе сейчас не вылить ведро с краской себе на голову?", "Это отвратительно, и тебе должно быть стыдно за себя, Кевин".

Оригинальный фильм о десятилетнем Кевине Маккалистере, которого семья забыла дома перед Рождеством, и которому пришлось бороться с двумя грабителями-неудачниками, вышел на экраны в 1990 году.