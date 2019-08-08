На Украине изготовили водку из пшеницы и чернобыльской воды

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Команде ученых из Великобритании и Украины удалось изготовить экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики "homemade", - говорится в сообщении.

По данным агентства, для изготовления экспериментальной партии водки "АТОМИК" использовалась вода из чернобыльских скважин. "Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции", - сообщило госагентство. Также сообщается, что в воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения.

Госагентство добавило, что сейчас создается социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания", которое в будущем будет производить и продавать высококачественную водку "АТОМИК". Для старта производства нужно решить ряд юридических вопросов, после чего ученые надеются начать небольшое экспериментальное производство. Предприятие намерено возвращать 75% прибыли пострадавшим от аварии.

Как сообщили в госагентстве, исследователи констатировали, что сегодня многие отселенные территории уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур, если делать это под радиоэкологическим контролем.

В госагентстве отметили, что ученые не планируют выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого они намерены работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди.