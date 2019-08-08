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РИА Новости

Власти Немана объяснили появление червей в водопроводной воде

12:54, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВодопроводная вода
Водопроводная вода
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Водопроводная вода. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 8 авг - РИА Новости. Администрация города Немана в Калининградской области объяснила наличие червей в водопроводной воде прорывом трубы.
Одна из жительниц города в паблике "Подслушано в Немане" в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что из крана в ее квартире течет ржавая вода с червями, и сопроводила публикацию фотографией.
"Как сообщает руководство МУП "Водоканал", в районе улиц Комсомольской, Спортивной, Маркса и Димитрова устранялась утечка, отсюда могли появиться подобные явления", - говорится в сообщении неманской администрации.
В администрации отметили, что рабочие проведут промывку и хлорирование воды, чтобы устранить последствия протечки труб.
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Калининградская областьКалининградПроисшествия
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