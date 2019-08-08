Власти Немана объяснили появление червей в водопроводной воде

КАЛИНИНГРАД, 8 авг - РИА Новости. Администрация города Немана в Калининградской области объяснила наличие червей в водопроводной воде прорывом трубы.
Одна из жительниц города в паблике "Подслушано в Немане" в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что из крана в ее квартире течет ржавая вода с червями, и сопроводила публикацию фотографией.
"Как сообщает руководство МУП "Водоканал", в районе улиц Комсомольской, Спортивной, Маркса и Димитрова устранялась утечка, отсюда могли появиться подобные явления", - говорится в сообщении неманской администрации.
В администрации отметили, что рабочие проведут промывку и хлорирование воды, чтобы устранить последствия протечки труб.