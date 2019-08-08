Президент Киргизии пришел на внеочередное заседание парламента

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пришел на внеочередное заседание парламента, созванное из-за обострения ситуации в стране, передает в четверг корреспондент РИА Новости.

Глава государства поднялся на трибуну и начал выступление. Он заявил, что с болью в душе воспринимает все происходящее. "Это очень больно, столько людей пострадали", - заявил он.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось. Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.