В Uniper оценили возможные санкции США против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Международный энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" по газопроводу "Северный поток — 2", наблюдает за ситуацией с возможными санкциями США против проекта, но не видит веских причин для беспокойства, заявил в ходе телефонной конференции главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.

"Мы наблюдаем за этим с интересом... Но на данный момент мы не видим веских причин для беспокойства", - сказал Ширенбек, отвечая на вопрос о наличии угрозы проекту в связи с готовящимися санкциями со стороны США. По словам представителя компании, американский законопроект касается судов, которые укладывают российские трубопроводы, и не затрагивает напрямую Uniper, которая занимается финансированием "Северного потока — 2".

Комитет сената США по международным делам в конце июля проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Он подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин и, в частности, предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине от 30 метров.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG (единственный акционер "Газпром"). Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставляет другую половину средств - 4,75 миллиарда евро. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро, без учета затрат на финансирование капзатраты оцениваются примерно в 8 миллиардов евро.