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РИА Новости

В Uniper оценили возможные санкции США против "Северного потока — 2"

12:50, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Международный энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" по газопроводу "Северный поток — 2", наблюдает за ситуацией с возможными санкциями США против проекта, но не видит веских причин для беспокойства, заявил в ходе телефонной конференции главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
"Мы наблюдаем за этим с интересом... Но на данный момент мы не видим веских причин для беспокойства", - сказал Ширенбек, отвечая на вопрос о наличии угрозы проекту в связи с готовящимися санкциями со стороны США. По словам представителя компании, американский законопроект касается судов, которые укладывают российские трубопроводы, и не затрагивает напрямую Uniper, которая занимается финансированием "Северного потока — 2".
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Комитет сената США по международным делам в конце июля проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Он подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин и, в частности, предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине от 30 метров.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Проект реализует компания Nord Stream 2 AG (единственный акционер "Газпром"). Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставляет другую половину средств - 4,75 миллиарда евро. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро, без учета затрат на финансирование капзатраты оцениваются примерно в 8 миллиардов евро.
В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что капзатраты на строительство "Северного потока-2" профинансированы уже на 80%.
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"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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UniperСеверный поток-2Экономика
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