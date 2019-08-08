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РИА Новости

Санитарную авиацию привели в готовность после ЧП в Архангельской области

12:49, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Архангельской области Игорь Орлов
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Архивное фото
МУРМАНСК, 8 авг – РИА Новости. Санитарная авиация готова вылететь в район инцидента близ села Нёнокса в Архангельской области, больницы - принять возможных пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Игоря Орлова.
"Губернатор распорядился подготовить санавиацию. Больницы Архангельской области готовы к возможному приему пострадавших при инциденте под Нёноксой", - сообщил собеседник агентства.
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В чем именно заключается этот инцидент, глава региона не уточнил. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, произошел взрыв на территории воинской части, два человека погибли и 15 пострадали.
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