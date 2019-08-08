Санитарную авиацию привели в готовность после ЧП в Архангельской области

МУРМАНСК, 8 авг – РИА Новости. Санитарная авиация готова вылететь в район инцидента близ села Нёнокса в Архангельской области, больницы - принять возможных пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Игоря Орлова.
"Губернатор распорядился подготовить санавиацию. Больницы Архангельской области готовы к возможному приему пострадавших при инциденте под Нёноксой", - сообщил собеседник агентства.
В чем именно заключается этот инцидент, глава региона не уточнил. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, произошел взрыв на территории воинской части, два человека погибли и 15 пострадали.