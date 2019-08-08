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РИА Новости

СК опубликовал видео с места ДТП под Новороссийском

12:47, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ на своем официальном канале в YouTube опубликовал видео с места аварии с автобусом под Новороссийском, в результате которой погибли три человека, 44 пострадали.
На ролике видно, как автокран поднимает с места происшествия пассажирский автобус. Кроме этого, видео содержит кадры, на которых показан внедорожник Volkswagen Touareg после тушения.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет".
В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли три человека, находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека госпитализированы.
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Вчера, 12:00
В СФ обсудят безопасность автобусных перевозок после ДТП под Новороссийском
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ДТП под НовороссийскомСледственный комитет РФНовороссийскПроисшествия
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