СК опубликовал видео с места ДТП под Новороссийском

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ на своем официальном канале в YouTube опубликовал видео с места аварии с автобусом под Новороссийском, в результате которой погибли три человека, 44 пострадали.

На ролике видно, как автокран поднимает с места происшествия пассажирский автобус. Кроме этого, видео содержит кадры, на которых показан внедорожник Volkswagen Touareg после тушения.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет".