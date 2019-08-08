Израиль стягивает подкрепление на Западный берег после убийства солдата

Операция, в которой задействованы также подразделения полиции и сотрудники антитеррористической спецслужбы ШАБАК, развернулась в районе деревни Бейт-Фаджр, расположенного между палестинскими городами Хеврон и Вифлеем, рядом с блоком еврейских поселений Гуш-Эцион.