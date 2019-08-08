Израиль стягивает подкрепление на Западный берег после убийства солдата

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг - РИА Новости. Израильские военные стягивают дополнительные силы на Западный берег реки Иордан, где идут поиски палестинца, зарезавшего солдата минувшей ночью, сообщила армейская пресс-служба.
Операция, в которой задействованы также подразделения полиции и сотрудники антитеррористической спецслужбы ШАБАК, развернулась в районе деревни Бейт-Фаджр, расположенного между палестинскими городами Хеврон и Вифлеем, рядом с блоком еврейских поселений Гуш-Эцион.
"По итогам анализа оперативной обстановки решено усилить дополнительными пехотными подразделениями войска в районе Иудеи и Самарии (израильское название Западного берега)", - сказано в пресс-релизе.
Тело 19-летнего солдата с ножевыми ранениями было найдено минувшей ночью. Израильские власти объявили его убийство терактом.