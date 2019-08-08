Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T12:38Z
https://ria.ru/20190808/1557297502.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155729/79/1557297943_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_dfda29330989f2e457f4f25d407091a7.jpg
РИА Новости

Израиль стягивает подкрепление на Западный берег после убийства солдата

12:38, 8 августа 2019
400
© REUTERS / Ammar AwadИзраильские военные недалеко от места, где был найден убитым израильский солдат на Западном берегу
Израильские военные недалеко от места, где был найден убитым израильский солдат на Западном берегу
© REUTERS / Ammar Awad
Израильские военные недалеко от места, где был найден убитым израильский солдат на Западном берегу
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг - РИА Новости. Израильские военные стягивают дополнительные силы на Западный берег реки Иордан, где идут поиски палестинца, зарезавшего солдата минувшей ночью, сообщила армейская пресс-служба.
Операция, в которой задействованы также подразделения полиции и сотрудники антитеррористической спецслужбы ШАБАК, развернулась в районе деревни Бейт-Фаджр, расположенного между палестинскими городами Хеврон и Вифлеем, рядом с блоком еврейских поселений Гуш-Эцион.
Израильские военнослужащие
2 августа, 22:42
В стычках с израильскими военными в Газе пострадали 49 палестинцев
"По итогам анализа оперативной обстановки решено усилить дополнительными пехотными подразделениями войска в районе Иудеи и Самарии (израильское название Западного берега)", - сказано в пресс-релизе.
Тело 19-летнего солдата с ножевыми ранениями было найдено минувшей ночью. Израильские власти объявили его убийство терактом.
8010152
Обсудить 0
ИзраильВ мире
Рекомендуем
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
РИА
Новости
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Разрушенный грузовой автомобиль, перевозивший двуокись углерода, в Назаровском районе Красноярского края
Под Красноярском водитель фуры погиб при ее разрушении во время движения
Полиция Израиля
На западном берегу реки Иордан нашли убитым израильского солдата
Лента
новостей
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Детская площадка во дворе жилого дома
В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Ситуация около резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Глава ГКНБ Киргизии заявил, что готов уйти в отставку
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Учительница на уроке около доски
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
Пострадавшие в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в приемном отделении больницы
Число раненных при штурме резиденции Атамбаева сотрудников ГКНБ увеличилось
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Спецназ в селе Кой-Таш в Киргизии
Глава ГКНБ жалеет, что не разрешил открыть огонь при задержании Атамбаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
Лента новостейМолния